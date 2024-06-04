Варшава, 4 июня, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Интерпол отказался выдать запрошенный Польшей международный ордер на арест бывшего судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта, который скрывается в Белоруссии с начала мая. Об этом сообщила польскому агентству печати PAP пресс-секретарь Главной комендатуры полиции республики Катажина Новак.

Иван Шилов ИА Регнум Томаш Шмидт

«Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Шмидта в связи с тем, что не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления», — пояснила Новак.

Польская прокуратура ведёт расследование в отношении экс-судьи по обвинению в шпионаже. Он имел доступ к секретным документам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая обвиняемый в шпионаже Шмидт заявил о подготовке международного ордера на его арест. По его словам, официально он не получал уведомлений или иных сообщений, хотя он открыт к диалогу и доступен в соцсетях. Он также подчеркнул, что намерен добиваться своих прав и на национальном, и на международном уровнях.

Суд в Варшаве 15 мая выдал постановление о временном заключении под стражу Шмидта. Арестовать бывшего судью хотят на три месяца.

На пресс-конференции в Минске 6 мая Шмидт отметил, что отказывается от должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы из-за несогласия с политикой польских властей в отношении России и Белоруссии. В связи с преследованием он попросил об убежище у властей Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заявления о том, что белорусские спецслужбы якобы завербовали польского экс-судью, глупостью и чушью.

Главу МИД Польши Радослава Сикорского шокировало такое решение Томаша Шмидта. Министр назвал его поступок предательством.