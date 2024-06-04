Вашингтон, 4 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, нелегальным образом пересекающим южную границу Соединённых Штатов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Мексики и США

«Эта мера носит непостоянный характер», — отмечается в заявлении.

Согласно документу, действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. Именно так ситуация обстоит на данный момент, отмечается в заявлении.

В документе также утверждается, что ограничения позволят властям быстрее выдворять лиц, не имеющих законных оснований для нахождения в США. При этом запрет предусматривает гуманитарные исключения для детей без сопровождения и «жертв торговли» людьми.

Дополнительно в заявлении отмечается, что Вашингтон начнёт ускоренно депортировать нелегальных мигрантов, которые «представляют угрозу национальной безопасности США».

Как передавало ИА Регнум, ранее бригадный генерал Военно-воздушных сил США в отставке Блейн Холт заявлял, что неконтролируемая миграция в Соединённых Штатах Америки и бездействие Вашингтона в этом вопросе приведут к тому, что в страну проникнут террористы.

Власти штата Техас, который граничит с Мексикой, вывезли в другие штаты США более 102 тыс. нелегальных мигрантов в рамках программы по перемещению незаконных беженцев. Кроме того, сообщалось, что власти штата предприняли меры против нелегальной миграции, огородив участок государственной границы с Мексикой.

Губернатор Грег Эббот официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту». По его словам, Техас будет проводить собственную политику по защите штата от проникновения мигрантов, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы. Эббот заявил о готовности при необходимости пойти на конфликт по данному вопросу с федеральными властями.