Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 4 июня поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере отдыха для детей из пострадавших от паводка регионов.

РИА Новости

«Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо», — сказал Путин.

Голикова, в свою очередь, отметила, что по поручению президента на детский оздоровительный отдых выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской и Оренбургской области. На контроле находится ситуация в приграничных территориях.

Как передавало ИА Регнум, президент России в апреле дал поручение как можно скорее организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов. По словам главы государства, в России есть практика, когда в случаях ЧС организовывается отдых детей.

В мае глава государства рекомендовал предоставить отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы те могли восстановить приемлемые условия для жизни. Кроме того, он поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие повышение и индексацию размеров единовременной финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате ЧС, а также повышение и индексацию стоимости капитального ремонта жилья, поврежденного в результате ЧС.