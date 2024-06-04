Москва, 4 июня, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 4 июня попросил главу Минпросвещения Сергея Кравцова не забывать о качестве и безопасности детского отдыха в РФ и заботиться не только о количестве путёвок.

Константин Чалабов/РИА Новости

«Сергей Сергеевич, мы договаривались, что отдых детей будет обеспечен не только количественно, но и качественно», — сказал глава государства.

По словам Путина, в этом году количество детей, которые смогут отдохнуть, увеличится.

«Про качество не забывайте, про безопасность. Вы всё сказали, только надо, чтобы на практике это всё было реализовано», — указал Путин после доклада Кравцова.

Также президент в ходе совещания поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере отдыха для детей из пострадавших от паводка регионов.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин проводит совещание с правительством в режиме видеосвязи. Он прибыл в Петербург, где примет участие в работе международного экономического форума.

Накануне пресс-служба Кремля проинформировала, что президент 4 июня обсудит с правительством развитие автомобильного туризма в России, также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов, в том числе в сферах сельского хозяйства и образования.