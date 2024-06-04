Москва, 4 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Двух женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в российской столице, отправили в СИЗО. Соответствующее решение об аресте принял Тверской суд Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Николаевой Вере Николаевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 3 августа 2024 года», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Аналогичное решение суд вынес в отношении второй обвиняемой — Анастасии Лысенковой.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня сотрудники полиции задержали в Москве двух женщин, осквернивших памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Отмечалось, что 28-летняя и 55-летняя жительницы Московской области нанесли надпись «ГУР» на постамент памятника. По данным следствия, женщины заранее договорились испортить монумент.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Обвиняемым грозит до трёх лет лишения свободы.