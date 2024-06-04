Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Из-за заморозков, которые наблюдались в 21 регионе страны, в России погибло более 1% урожая, заявил 4 июня президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

В начале заседания глава государства спросил у нового главы Минсельхоза Оксаны Лут, как обстоит ситуация в сфере сельского хозяйства.

«Несколько текущих вопросов, и один из них — это ход посевной кампании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая — примерно 1,2%», — сказал президент.

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Президент провёл совещание с правительством в режиме видеосвязи. Он прибыл в Петербург, где примет участие в работе международного экономического форума.

Главная тема совещания президента с правительством — развитие автомобильного туризма в России. Кроме того, глава государства и министры обсудят ряд вопросов сферы сельского хозяйства и образования.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая на заседании оперативного штаба Лут заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в тот же день призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур. 27 мая Лут заявила, что Министерство сельского хозяйства планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне майских заморозков.

Погода в целом ряде регионов России в первой декаде мая была характерна для начала апреля. Заморозки до 0…–3 °С ударили в ночь с 4 на 5 мая. В центре европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Приморском федеральном округе температура воздуха оказалась на 4–6 градусов ниже нормальных значений.