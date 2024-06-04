Москва, 4 июня, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Сразу девять самолётов Sukhoi Superjet 100 за одни сутки получили сильные порезы колёс шасси в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Алексей Майшев /РИА Новости

По предварительной информации, повреждения воздушные суда получили 2 июня. После их выявления, 3 июня, авиакомпания «Россия» доложила в Росавиацию об этом.

Уточняется, что 2 июня самолёты прибыли на стоянку в Шереметьево с однотипным повреждением. В ходе послеполётного осмотра было выявлено, что на девяти бортах присутствует порез пневматика второго колеса на левой основной стойке шасси.

В материале сообщается, что семь воздушных судов прилетели из Санкт-Петербурга, другие два — из Нижнего Новгорода и Архангельска. Отмечается, что самолёты были временно отстранены от полётов. Однако после замены колеса они вернулись к штатной работе.

«Авиакомпания «Россия» сейчас проводит внутреннее расследование и пытается установить причину и место порезов. По предварительной информации, все девять бортов получили повреждение пневматика после посадки в Шереметьево», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая при посадке в Красноярске шасси самолёта Ан-74 авиакомпании «ЮТэйр» получило повреждение. В Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщили, что самолёт получил повреждение при посадке вечером 2 мая в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского. Самолёт осуществлял перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск. На борту самолёта находились 47 пассажиров. Как отметило ведомство, было допущено повреждение пневматики шасси. Ан-74 отстранили от полёта.

В середине апреля из-за неисправности самолёт рейса Калининград — Москва сел в Санкт-Петербурге в международном аэропорту Пулково. На борту находились восемь членов экипажа и 188 пассажиров. Никто не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку.