Берн, 4 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Руководство Швейцарии должно пригласить Россию на конференцию по украинскому конфликту в Бюргенштоке. С таким заявлением выступила Швейцарская народная партия (ШНП), которая является крупнейшей фракцией, входящей в правительство страны.

IMAGO. Maximilian Koch/globallookpress.com

Как отметили в партии, форум в Бюргенштоке не должен превращаться в «одностороннюю конференцию». В ШНП подчеркнули, что в вопросах мирного урегулирования должны участвовать все стороны конфликта, призвав не создавать впечатление того, что «Швейцария организует конференцию противников России».

В партии также призвали правительство сделать «всё возможное» для участия России в конференции.

Как передавало ИА Регнум, правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Российский лидер Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Он указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что для продвижения так называемой «формулы Зеленского» созываются всё новые саммиты. Эти попытки Киева вызывают лишь недоумение, добавил дипломат.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) принять участие в швейцарской конференции, но все отказались.