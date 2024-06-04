Екатеринбург, 4 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) Свердловской области начали проверку сообщений о нарушении правил дорожного движения автомобилями кортежа посла Польши в России Кшиштофа Краевского, передаёт 4 июня РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в соцсетях был опубликован ролик, из кадров которого следует, что три автомобиля кортежа развернулись через двойную сплошную линию, а одна из машин поехала по встречной полосе.

«В настоящее время автоинспекторами устанавливаются личности водителей для принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц», — заявила пресс-служба ГАИ.

Краевский ранее прибыл в Свердловскую область для посещения памятника ссыльным полякам.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля в Краснодарском крае автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В аварии погибли пять человек, в том числе водители обоих транспортных средств.

21 апреля в ЛНР шесть человек погибли и ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Славяносербском районе республики. Авария произошла на автотрассе Луганск — Лисичанск. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.