Москва, 4 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. На церемонию открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приглашены глава правительства ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

vietnam. vn Вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг

«В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира», — сказал Ушаков.

По информации помощника президента, ПМЭФ посетят президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания и председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.

Вместе с тем вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы и сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира подтвердили свои планы присутствовать на мероприятии, добавил Ушаков.

Почётный статус страны — гостя ПМЭФ в этом году принадлежит Султанату Оман.

Как передавало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства. Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин уже готовится к выступлению. При этом он не стал раскрывать, кто именно будет модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России.