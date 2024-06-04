Москва, 4 июня, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Российская экономика точно и сильно перегрета, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая 4 июня в Совете Федерации.

Валерий Шарифулин/ТАСС Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф

По его словам, в России никогда за всю историю не были так загружены основные мощности.

«На уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно. И огромные средства идут в экономику через бюджетный импульс», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Банк России держит высокую ставку из-за перегрева ипотечного рынка. По его словам, специалисты экономического блока, Центробанка считают, что ипотека — одна из причин опасного разогрева экономики.

В апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика была бы жёстче, если бы не планировалось сворачивание льготной ипотеки в июле. Набиуллина добавила, что доля льготной ипотеки должна быть значительно ниже, потому что за тех, кто имеет возможность получать ипотеку по льготным ставкам, платят все остальные заёмщики более высокой ставкой.

Также глава Центробанка отметила, что пик перегрева российской экономики пройден осенью 2023 года, но он всё ещё сохраняется. По её словам, под влиянием проводимой денежно-кредитной политики этот разрыв будет уменьшаться, и это будет сопровождаться замедлением инфляционного давления.

26 апреля Банк России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее, объяснили в ЦБ.