Москва, 4 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Москва ждёт возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером 4 июня или утром 5 июня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

РИА Новости/Александр Демьянчук

«Мы ждём возможности организации телефонного разговора нашего президента с Моди. Это может быть и сегодня вечером, и завтра с утра», — сказал он на брифинге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что это будет зависеть от того, когда закончится финальный подсчёт голосов на выборах в Индии.

Как передавало ИА Регнум, Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам прошедших в стране выборов получил более половины мест в нижней палате парламента.

19 апреля в Индии стартовали парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании приняли участие около 968 миллионов человек. Голосование прошло в 28 штатах и на 8 союзных территориях Индии.

В Кремле 20 марта сообщили, что премьер Индии Нарендра Моди во время телефонного звонка поздравил Путина с победой на выборах президента России. Между лидерами двух стран состоялась обстоятельная беседа. Премьер-министр поздравил Путина с уверенной победой и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу. В телефонной беседе стороны также обменялись мнениями по международной повестке, включая ситуацию на Украине.