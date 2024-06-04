Москва, 4 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции. Об этом говорится на сайте СКР.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Отмечается, что глава СКР заслушал руководителей следственных управлений субъектов, а также поручил продолжать рейды в местах скопления иностранцев. Как рассказал Бастрыкин, за четыре месяца текущего года мигрантами совершено 14 070 преступлений. На 40% увеличилось число изнасилований, на 13% возросло количество тяжких деяний. Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершённых лицами, которые находятся в России нелегально. Несовершеннолетними мигрантами совершено преступлений на 70% больше, чем в аналогичный период прошлого года, уточнил глава СКР.

«Председатель СК России отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками и совершенствования правового регулирования данной сферы, в частности, об установлении ответственности работодателя за пребывание и убытие мигрантов, об оптимизации механизма квотирования иностранной рабочей силы. Он поручил продолжить практику проведения специальных рейдов в местах скопления приезжих, в том числе на торговых точках, строительных объектах, в этнических кафе, спортивных клубах и хостелах с целью выявления правонарушений в сфере миграции, а также продолжить принимать меры к выполнению воинской обязанности натурализованными гражданами», — отметили в СК РФ.

По итогам совещания Бастрыкин дал ряд указаний, поставив их на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что практика покупки гражданства России должна быть прекращена. Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан России при реализации миграционной политики. В нём участвовали в том числе представители МВД, министерств труда, просвещения, здравоохранения и других ведомств.

2 апреля президент Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

В августе 2023 года Фадеев заявлял, что детей-мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо. Также глава СПЧ предлагал сделать знание русского языка обязательным условием для получения пособий женщинами-мигрантами, которые получили российское гражданство. Мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество, стране не нужны, отмечал Фадеев.

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.