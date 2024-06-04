Москва, 4 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Московский гарнизонный военный суд 4 июня оправдал четверых членов межрегиональной общественной организации ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»), обвинявшихся в создании организованной преступной группы (ОПГ) и разбоях.

Иван Шилов ИА REGNUM

Один из обвиняемых, бывший сотрудник ФСБ Александр Мрищук, был освобождён в зале суда.

Также суд отклонил все заявленные гражданские иски к подозреваемым.

Как передавало ИА Регнум, следствие просило приговорить обвиняемых по делу к реальным срокам лишения свободы от 12 до 17 лет. В ОПГ, предположительно, участвовали сотрудники московского управления ФСБ.

По версии следствия, Мрищук вместе с майором ФСБ Антоном Барякшевым, осуждённым в особом порядке на шесть лет лишения свободы, использовали ЕНОТ для совершения краж и разбойных нападений на предпринимателей. Бизнесменов подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы, а членов ЕНОТ привлекали как понятых и помощников оперативников, в действительности же они похищали ценности, являвшиеся предметом расследований, заявляло следствие.

Защита настаивала на оправдании подсудимых, утверждая, что обвинение не доказано. По словам адвокатов, потерпевшие, подозреваемые в махинациях, оговорили Мрищука и членов ЕНОТ, чтобы самим уйти от ответственности. Подозреваемые своей вины не признали.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, а в 2021 года поступило в Западный окружной военный суд. Его рассматривали присяжные. Дело вернули в прокуратуру и Следственный комитет, после чего началось новое разбирательство в гарнизонном суде. Из дела исключили обвинение в бандитизме, что позволяло слушать его без участия присяжных. Создателя ЧВК ЕНОТ Романа Теленкевича ранее осудили и приговорили к 13 годам лишения свободы.