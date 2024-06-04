Мехико, 4 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Живущий в Москве 79-летний двоюродный дядя нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум рассказал ИА Регнум, что уже поздравил племянницу, а в начале июля поедет к ней в гости.

ТАСС/AP Photo/Fernando Llano Клаудия Шейнбаум

Накануне кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум объявила о своей победе на выборах президента страны. По предварительным результатам, которые были опубликованы Национальным избирательным институтом, отрыв от ближайшего соперника Сочитл Галвес превышает 30%.

Корреспондент ИА Регнум поговорил с двоюродным дядей нового президента Виктором Соломоновичем Шейнбаумом. Он живёт в Москве, работает советником при ректорате РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

«Моя дочь от имени всей семьи уже поздравила её (Клаудию. — Прим. Ред.)», — сказал Шейнбаум.

Он рассказал, что воспринял новость о победе племянницы с большой радостью, горд, что Шейнбаумы дали Мексике первого президента-женщину. От нового главы государства он ожидает продолжения политики прежнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Да, я поеду к ней в гости в начале июля. В Мексике живёт мой двоюродный брат — родной дядя Клаудии», — сказал Шейнбаум ИА Регнум.

Виктор Соломонович Шейнбаум имеет звания «Почётный нефтяник», «Почётный работник газовой промышленности» и «Почётный работник топливно-энергетического комплекса».

Как передавало ИА Регнум, всеобщие выборы прошли в Мексике 2 июня. Граждане страны выбирали президента, а также 500 депутатов нижней палаты конгресса и 128 сенаторов. Кроме того, в регионах определяли восемь губернаторов и мэра столицы страны Мехико.

На пост президента страны баллотировались три кандидата. Клаудия Шейнбаум выступает от коалиции «Продолжим вместе творить историю» и является преемницей действующего главы Мексики. Её конкуренты — сенатор Сочитль Гальвес от альянса правых «Сила и сердце за Мексику» и Хорхе Альварес Майнес от партии «Гражданское движение».

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике. Он выразил надежду на то, что при новом руководстве Мексики отношения с Россией получат дальнейшее развитие, новый импульс. В том числе будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенными сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или через Мексику.