Москва, 4 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. В центре Москвы при проведении демонтажных работ обрушилась внешняя лифтовая шахта. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

По предварительной информации, инцидент произошёл в Милютинском переулке, дом 20/2, строение 1. Во время ремонтных работ в шахте находились двое рабочих. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно. Однако на видео с места происшествия видно, как один из рабочих повис на обломках конструкции шахты, а напарник пытается удержать его на весу.

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Как передавало ИА Регнум, в конце апреля лифт с рабочим рухнул в нижегородском ТЦ. Тогда 47-летний монтажник получил множественные травмы при падении кабины лифта.

18 мая лифт с 12-летним мальчиком упал в жилом доме в Санкт-Петербурге, ребёнок не пострадал.