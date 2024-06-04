Москва, 4 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. На пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 7 июня выступят, помимо президента России Владимира Путина, его коллеги из Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, сообщил 4 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков.

ANTONIO LACERDA / EPA/ТАСС Президент Боливии Луис Арсе

По его словам, в этом году на ПМЭФ приедут представители 136 государств, причём от 45 стран участвовать в мероприятии будут государственные деятели.

«Форум собирает на своей площадке достаточно многочисленную как российскую, так и международную аудиторию. К настоящему моменту подтверждено участие представителей из 136 стран мира», — сказал он.

Ушаков уточнил, что в их числе — президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.

Также своё участие подтвердили вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы, сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира.

Также Ушаков информировал, что Путин на полях ПМЭФ 5 июня встретится с руководителями международных информационных агентств. Работу форума будут освещать журналисты из 50 стран мира.

Как передавало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин уже готовится к выступлению. При этом он не стал раскрывать, кто именно будет модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России.