Тверь, 4 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил сегодня, 4 июня, лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Премия была учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил премии за достижения в науке и технике

Игорь Руденя отметил неоценимый вклад уроженцев Верхневолжья в развитие отечественной науки. Среди них знаменитый авиаконструктор, трижды Герой Социалистического труда Андрей Туполев. Под его руководством создан первый советский радиоуправляемый тяжёлый бомбардировщик. «Сегодня перед нашей страной, перед отечественной наукой стоят поистине масштабные, эпохальные задачи по обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости, — отметил губернатор Тверской области. — И у нас есть всё, чтобы это сделать. Это ещё раз убедительно подтверждают работы лауреатов нашей премии за достижения в области науки и техники».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, за пять лет выросло количество заявок от учёных на соискание премии. В этом году на конкурс было подано 36 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного медицинского университета. В 2024 году впервые представлена разработка Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Таким образом, на сегодняшний день в конкурсе задействованы все государственные вузы Тверской области.

В этом году лауреаты определены по традиционным направлениям «Техника и технологии», «Сельскохозяйственные науки», «Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки», «Медицинские науки» и четырём специальным номинациям: «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Импортозамещение», «Фармация», «Защита и охрана окружающей среды».

Размер премии в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» — 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» — 100 тыс. рублей. «Лучшим коллективам учёных» за третье место будет выплачена премия 150 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за первое — 250 тыс. рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тыс. рублей.