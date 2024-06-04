Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня встретится с руководителями международных информационных агентств, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Разговор будет посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, отметил он.

«В ходе форума (президент. — Прим. ред.) проведёт традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Это будет 5 июня в 14:00, то есть ещё до (официального. — Прим. ред.) открытия форума», — сказал Ушаков.

Работу форума будут освещать журналисты из 50 стран мира, отметил также помощник президента.

«Освещаться форум будет, как и всегда, и российскими, и зарубежными СМИ. Подсчитано, что журналисты будут из 50 стран мира», — сказал Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что Владимир Путин уже готовится к ПМЭФ. Глава государства выступит на форуме 7 июня.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства.