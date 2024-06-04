Москва, 4 июня, 2024, 16:53 — ИА Регнум. На ледоколе Росатома «50 лет Победы» продолжается обучение участников программы «Время героев». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба программы.

Программа «Время героев»

Отмечается, что в ходе экспедиции планируется посещение архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. За это время слушатели в полном объёме получат знания, которые включает в себя программа. Они также научатся выстраивать горизонтальные связи и работать в команде.

Как передавало ИА Регнум, участники первого модуля программы «Время героев» отправились к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил уверенность в том, что эта экспедиция поспособствует формированию новой сильной управленческой команды.

В свою очередь ректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что любые знания лучше усваиваются при наличии возможности применить их на практике.

Ледокол с военнослужащими пройдёт по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца Иосифа — Мурманск. На борту для участников подготовили образовательную и культурную программы. Отмечалось что участниками программы «Время героев» стали военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО), обладающие управленческим опытом и потенциалом.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

30 мая два участника кадровой программы получили Медали «Золотая Звезда» Героя России. Кавалер трёх орденов Мужества капитан Николай Соколов получил награду из рук Путина на торжественной церемонии вручения в Кремле. Юрию Абаеву награду вручили в Мастерской управления «Сенеж».