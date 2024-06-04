Москва, 4 июня, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев должен будет принять решение по кандидатуре на должность секретаря генсовета партии. Об этом заявили в пресс-службе «Единой России».

Владислав Шатило/РБК/ТАСС

«Решение по кандидатуре на должность секретаря генсовета принимает председатель партии. Если предложенная кандидатура уже входит в состав генсовета, то решение принимается в ходе очного заседания», — пояснили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, кто сменит нынешнего секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

При этом в партии отметили, что, в случае если кандидатура на должность секретаря не входит в состав генсовета, ввести его туда нужно решением партийного съезда.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака.

Ранее в этот же день президент провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил главу государства за доверие. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

Позже в Совете Федерации сообщили, что верхняя палата Федерального собрания рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совфеда 5 июня.

Также он поблагодарил своих коллег за поддержку. По его словам, для него большая честь стоять в одном строю и сказать спасибо его коллегам из партийных первичек, муниципалитетов, руководства региональных отделений «Единой России», Центрального исполкома, Молодой Гвардии, Рабочей группы по СВО и высшего руководства партии, Дмитрию Медведеву.