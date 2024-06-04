Москва, 4 июня, 2024, 17:07 — ИА Регнум. «Сбер» в ближайшее время откроет первые 16 отделений в новых регионах России, сообщил глава банка Герман Греф, выступая в Совете Федерации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Мы уже в ближайшее время откроем 16 отделений на новых территориях, начнём полноценные операции», — сказал Греф.

По его словам, банк занимается этим уже с середины 2023 года, в настоящее время идёт ремонт и подготовка зданий.

«В течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть. Так что мы будем присутствовать на всей территории страны», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня глава ВТБ Андрей Костин в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что банк откроет два отделения в Луганске, а также отделения появятся в Мариуполе и Донецке.

Ожидается, что два новых отделения будут открыты в Луганске в июле, а до конца года планируется начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса, уточнил он.

Президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы.