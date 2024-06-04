Берлин, 4 июня, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Германия, которая проводит учения на территории Литвы, готовится к войне с Россией. Об этом сообщило издание Politico.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

Отмечается, что на фоне танковых и артиллерийских учений Германии на полигоне в литовском городе Пабраде для законодателей, дипломатов и местных военачальников было устроено масштабное 90-минутное боевое столкновение с применением огнестрельного оружия.

«Послание для важных персон было понятным: «Мы готовимся к встрече с Россией», — говорится в публикации.

Немецкий генерал Карстен Бройер, слова которого приводит издание, заявил, что России понадобится пять-восемь лет, чтобы восстановить свои Вооружённые силы после конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в Литве начались масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024. В манёврах задействовали свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer. Солдат и боевые машины перебросят на полигон Пабраде в Швенчёнском районе и полигон в Казлу-Руде. Учения завершатся в конце мая. Одновременно с этим в Литве проходят организованные США манёвры «Удар меча», совместные с Польшей полевые тактические учения Brave Griffin 24/II и крупные национальные учения «Гроза Перкунаса».

Ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх в ходе брифинга анонсировала начало противовоздушных и противоракетных учений Astral Knight — 2024, в которых примут участие около 5 тысяч военнослужащих из Соединённых Штатов, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии и более 50 самолётов и других летательных аппаратов. Сами учения стартовали 6 мая.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс сейчас слаб и после конфликта на Украине судьба НАТО может быть незавидной. Россия это прекрасно понимает, заключил он.