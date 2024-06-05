Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Несколько сотен государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса появится в июле на Цифровой платформе МСП.РФ. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«В результате интеграции с порталом предоставления финансовой господдержки на Цифровой платформе МСП.РФ будут доступны практически все федеральные и региональные финансовые меры поддержки бизнеса», — заявил Исаевич. Он добавил, что меры поддержки встраиваются в единый сквозной механизм адресного подбора и наиболее подходящие будут проактивно предлагаться предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ.

По словам директора Корпорации МСП, для всех мер поддержки будет отображаться оценка основных факторов, которые могут препятствовать их получению. Таким образом пользователи смогут устранять недочеты перед подачей заявки и участия в отборе.

На сегодняшний день на портале предоставления мер господдержки Минфина России размещено более чем 1,4 тыс. мер финансовой поддержки. На их получение уже проведено более 2,1 тыс. отборов.

Цель создания портала предоставления мер финансовой господдержки  агрегировать информацию обо всех субсидиях из бюджетов, как федерального, так и регионального. Портал призван повысить прозрачность отбора получателей мер поддержки. Субсидии доступны юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, производящим товары, выполняющим работы или оказывающим услуги. Претендовать на них могут предприниматели, ведущие деятельность в различных сферах, включая сельское хозяйство, туризм, производство промышленной продукции и др.

Цифровая платформа МСП.РФ была разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин.