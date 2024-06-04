Москва, 4 июня, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Пенсионерка из Москвы Раиса Фомкина, которая в 2020 году стала героиней новостных лент, умерла на 85-м году жизни. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Раиса Фомкина

Четыре года назад водитель автомобиля медслужбы столичной больницы бросил пожилую женщину на лавке около многоэтажки. Несколько часов пенсионерка, переболевшая Covid-19, провела на лавочке возле дома.

12 мая в Городской Клинической Больнице им. Н. И. Пирогова ушла из жизни 84-летняя Раиса Фомкина — московская пенсионерка, которую в 2020 году во время пандемии врачи оставили на лавке возле её подъезда после выписки из больницы. Четыре года спустя Раиса Иосифовна снова попала в больницу, на этот раз причиной стал не Сovid-19, а множественные травмы.

«5 мая в больницу нарядом скорой помощи была доставлена 84-летняя женщина, с закрытой травмой грудной клетки, множественными переломами ребер, переломом грудины, гематомой тыла стопы. 12 мая пациентка скончалась», — рассказал собеседник агентства.

О смерти пенсионерки врачи передали информацию в полицию. Оперативники опросили родственников Раисы Иосифовны. Сын пенсионерки объяснил полицейским, что его мать проживала на даче в Зеленограде последние 4 года. Он отметил, что после прошлой госпитализации Фомкина испытывала много проблем со здоровьем.

«По словам близких, женщина страдала дезориентацией и когнитивным снижением внимания, из-за этого часто падала. 4 мая выходя из-за стола женщина упала и ударилась. Ей вызвали скорую помощь, но сначала пенсионерка отказалась от госпитализации, ссылаясь на прошлый негативный опыт. Однако вечером у женщины появились хрипы, и сын снова вызвал медиков, на этот раз частной скорой помощи, которые из Зеленограда госпитализировали женщину в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова», — объяснил источник.

В 2020 году имя Раисы Фомкиной стало известно благодаря громкому скандалу. 9 мая 2020 года пенсионерку выписали из Городской клинической больницы № 50 имени С. И. Спасокукоцкого. Там пенсионерка провела 11 дней и проходила лечение от коронавирусной инфекции. На машине медицинского такси пожилую женщину доставили к её дому и оставили на лавочке возле подъезда. Там её обнаружили соседи. Раиса Иосифовна в День Победы несколько часов провела во дворе, она не могла сама встать и подняться в квартиру. Оказалось, что ещё в больнице у пожилой женщины пропали ключи и телефон, поэтому не получалось связаться с сыном и попасть домой самостоятельно. Об этом Фомкина сообщала медицинским работникам, но это никак не повлияло на их действия. Об этой ситуации стало известно благодаря рассказу соседки и публикации записей видеокамер, установленных на подъезде. Соседка предложила пенсионерке дождаться сына в её квартире, позднее сын забрал женщину домой.