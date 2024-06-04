Анкара, 4 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Турция является государством с независимой политикой и больше не получает приказы от Запада, заявил 4 июня глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, слова которого приводит газета Star.

Jorge Franganillo

«Говорим это чётко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет», — сказал он.

По его словам, сейчас государство выступает самостоятельной стороной в международных вопросах. При этом, добавил Алтун, Турция продолжает борьбу с западными медиа, направленными на истощение государства.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего визита в Китай глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хочет присоединиться к БРИКС. Вопрос будет обсуждаться на встрече министров стран — участниц объединения, которая состоится в Нижнем Новгороде, добавил Фидан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует интерес Турции к организации. По его словам, БРИКС заинтересовано в поддержании контактов со всеми государствами, которые хотят взаимодействовать с ним, продумываются различные форматы поддержания контактов.

Ранее глава МИД Турции обвинил США и страны Запада в усугублении кризиса в Газе. Кризис имеет тенденцию к эскалации ввиду того, что США и государства ЕС поддерживают Израиль, отмечал Фидан. В то же время международное сообщество не предприняло никаких усилий для его предотвращения, считает министр. На фоне военных действий Израиля в Газе некоторые страны поймут, что альянсы «не так уж и нужны», отмечал также Фидан.