Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Терский завод алмазного инструмента («Терекалмаз») при участии Корпорации МСП заключил офсетный договор с АО «Росгео» на производство и поставку алмазного бурового инструмента. Соответствующий документ на полях ПМЭФ-2024 подписали исполняющий обязанности гендиректора «Росгео» Сергей Радьков и гендиректор «Терекалмаза» Адальби Тлеужев.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Сумма пятилетнего офсетного договор составляет 360 млн рублей. Документ предусматривает также инвестиционные обязательства МСП-поставщика на 30 млн рублей. Подписанию договора предшествовало участие МСП-предприятия в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках для нужд холдинга «Росгеология». Программа была утверждена 14 апреля 2023 года.

В феврале текущего года на Цифровой платформе МСП.РФ состоялся отбор среди представителей малого и среднего бизнеса для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного договора на поставку российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. По итогам отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы и получил в ее рамках меры господдержки.

Программа «выращивания» была запущена по поручению президента, данному в ходе ПМЭФ-2022. За прошлый год при участии Корпорации МСП было утверждено 22 таких программы, рассказал директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его данным, в 2024 году количество программ может вырасти вдвое.

«Уже заключено семь офсетных договоров с МСП-поставщиками, их общая сумма составляет 3,6 млрд рублей. При этом общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своего производства, согласно договорам, превысил 1 млрд рублей», — добавил Исаевич.

В ноябре 2023 года «Росгео» в рамках реализации другого офсетного договора с МСП-предприятием (АО «Завод бурового оборудования») получил первую партию отечественных инновационных бурильных труб для бурения скальных пород или грунтов. Этот пятилетний офсетный договор предусматривает поставку труб, аналоги которых производят в Швеции, Канаде и Китае и ранее использовались на геологоразведочных проектах в «Росгео». Сумма договора составила 500 млн рублей, инвестиции поставщика в собственное производство — 100 млн рублей.