Нью-Йорк, США, 4 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Заместитель главы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар прибыл в Россию, где встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить соглашение, которое предусматривает создание российского логистического центра в стране, а также получение от Москвы вооружений и боеприпасов. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

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Отмечается, что Малик Агар посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) вместе со своей делегацией, в которую включены министры финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел Судана.

Bloomberg вместе с тем отмечает, что о поездке Агара в Россию было объявлено после того, как член суверенного совета генерал-лейтенант Ясир аль-Атта сообщил о планах властей Судана подписать ряд военных и экономических соглашений с Москвой.

По словам аль-Атта, Судан в рамках соглашений получит «жизненно важное вооружение и боеприпасы», а в Порт-Судане на Красном море будет построен логистический центр России.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с африканской делегацией 17 июня назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для Москвы.

Глава государства тогда отметил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений с африканским союзом. Также Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами Африки при невмешательстве во внутренние дела, добавил Путин.