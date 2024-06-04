Браззавиль, 4 июня, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Действия России на Украине находят понимание у президента Республики Конго, республика занимает взвешенную позицию по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в африканскую страну.

Дарья Антонова ИА Регнум Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы ценим объективную, взвешенную позицию, которую Республика Конго занимает по событиям, связанным с украинскими делами. Наши действия находят понимание у президента Сассу-Нгессо. Он выступает за справедливое урегулирование с учётом, как мы подчеркиваем всегда, сложившихся реалий», — сказал глава МИД.

Также во время пресс-конференции Лавров подтвердил, что отношения России и Республики Конго в области военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) будут развиваться, так как это находится в интересах обороноспособности Республики Конго.

В понедельник, 3 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своём Telegram-канале о прибытии Сергея Лаврова в Республику Конго на переговоры с руководством страны.

Ранее ИА Регнум сообщило, что Лавров и главы МИД 31 страны Африки обсудили вопросы долгосрочного партнёрства. Российская сторона заверила, что она готова продолжать поставку в Африку аграрной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров.