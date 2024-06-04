Москва, 4 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Международная сеть кофеен Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию 14 товарных знаков в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), следует из базы данных ведомства.

Cfoto /Keystone Press Agency / Global Look Press

Как пишет газета «Ведомости», речь идёт о знаках по 21-му, 30-му, 35-му и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и другое.

Так, компания планирует зарегистрировать по этой классификации бренды Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и другие. Заявки на регистрацию направлялись с конца мая по 1 июня.

Бренд Starbucks объявил об уходе из России после начала спецоперации в 2022 году. Все активы компании в России были приобретены рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). Кофейни были переименованы в Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике.

Флагманская кофейня открылась для посетителей в центре Москвы на Новом Арбате.

Как передавало ИА Регнум, в феврале шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA, ушедший из России после начала спецоперации, сохранил возможность вернуться на рынок страны. Компания продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года. Четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения, IKEA Systems B. V (Нидерланды) подала летом 2023 года.