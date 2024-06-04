Москва, 4 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин видит большой потенциал в Республике Алтай, поэтому он предложил вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить этот регион. Такое мнение 4 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Андрей Турчак

Баширов отметил, что российский лидер всегда уделяет большое внимание кадровым вопросам на региональном уровне. Его кадровая политика системна, и в стране существует специальная «школа губернаторов», где готовят кандидатов на посты в регионах.

«То, что президент принимает такие кадровые решения, как назначение Турчака, означает, что он видит огромный потенциал в Республике Алтай. Президент назначает людей, учитывая их богатый опыт и знания. Турчак долгое время возглавлял исполнительный орган партии «Единая Россия» и был сенатором. Поработав в Республике Алтай, он сможет лучше понять, какие меры нужно принять для её развития. Через некоторое время он может вернуться в Москву, но пока ему предстоит пройти испытание в виде работы в этом регионе», — отметил политолог.

По его словам, ближайшие четыре года будут вызовом для Турчака и для развития Республики Алтай. В регионе стоят огромные задачи в области экономики, и Турчак, используя свой федеральный опыт, должен будет дать толчок для развития многонациональной республики, которая является одним из ключевых регионов России.

Баширов добавил, что кроме внутренней политики, есть и внешние вопросы развития. Россия сейчас развивает отношения со странами Востока. Республика Алтай граничит с Китаем, Монголией, Казахстаном, и Турчак, ранее возглавлявший Псковскую область, которая также является пограничным регионом, должен будет решать и внешние вопросы развития.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с вице-спикером Совета Федерации, секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, предложив ему возглавить Республику Алтай.

Глава государства отметил, что Турчак, работая в Совете Федерации, прекрасно понимает ситуацию в регионах России, включая Республику Алтай.

Турчак поблагодарил президента за оказанное доверие, приняв предложение. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

4 июня стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает пост главы региона в связи с переходом на новую должность. По его словам, за последние пять лет было много сделано для социально-экономического развития региона, были пройдены непростые годы пандемии коронавируса, сейчас вся республика помогает участникам спецоперации, приближая победу родной страны.