Москва, 4 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Российский банк ВТБ откроет два отделения в Луганске, отделения также появятся в Мариуполе и Донецке. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом в Донецке и Мариуполе», — цитирует его пресс-служба банка.

Ожидается, что два новых отделения будут открыты в Луганске в июле, а до конца года планируется начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

Офисы будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая сообщил директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) Владимир Шикин сообщил, что в бюро уже начали поступать данные для формирования кредитных историй заёмщиков из новых регионов России.

Он подчеркнул, что кредитные истории помогают точно оценить надёжность заёмщиков. Кредитные учреждения на основе этих данных принимают решение о предоставлении кредитов, поэтому важно контролировать состояние собственной кредитной истории.

Президент России Владимир Путин 31 января на совещании по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей призвал крупный бизнес страны, в том числе крупные финансовые учреждения, «заходить» в новые регионы. Глава государства напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.