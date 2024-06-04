Москва, 4 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Московский гарнизонный военный суд 4 июня оправдал четверых членов ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»), а также экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука, которые обвинялись в разбоях и кражах.

Владимир Гердо/ТАСС

Всех фигурантов дела постановили освободить в зале суда, а также признали право на реабилитацию и компенсацию вреда и на восстановление в трудовых правах.

Кроме того, суд отклонил все заявленные к фигурантам дела гражданские иски от потерпевших.

Фигурантов дела в зависимости от роли обвиняли по статьям 210 (создание и участие в организованном преступном сообществе), 158 (кража), 162 (разбой), 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Как передавало ИА Регнум, по версии следствия, Мрищук вместе с майором ФСБ Антоном Барякшевым, осуждённым в особом порядке на шесть лет лишения свободы, использовали ЕНОТ для совершения краж и разбойных нападений на предпринимателей. Бизнесменов подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Членов ЧВК привлекали как понятых и помощников оперативников. В действительности они похищали ценности, являвшиеся предметом расследований, заявляло следствие.

Защита со своей стороны настаивала на оправдании подсудимых, утверждая, что обвинений следствие не доказало. По словам адвокатов, потерпевшие, подозреваемые в махинациях, оговорили Мрищука и членов ЕНОТ Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного, чтобы самим уйти от ответственности. Оговорив силовиков, они получили меньшее наказание — их осудили за таможенные нарушения, а не за контрабанду.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил фигуранта дела Василия Минчика к 6 годам колонии за разбой, кражу и бандитизм, а Кунцевский суд Москвы осудил одного из создателей ЕНОТ Романа Теленкевича на 13 лет колонии за создание организованного преступного сообщества.

В июле 2022 года тот же суд приговорил Барякшева к 6 годам колонии за грабежи и кражу. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела.