Москва, 4 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. На площадке Triumph Event Hall на Кутузовском проспекте в Москве прошла церемония награждения премии «Рекорды рынка недвижимости — 2024». Голосование стартовало 20 мая и проходило в два этапа: народное в онлайн-режиме и голосование с участием авторитетного жюри. Победителей среди финалистов определили гости церемонии — ведущие топ-менеджеры рынка недвижимости.

LeePrime Group Лилия Дорохина, генеральный директор LeePrime Group

В номинации «Региональный объект № 1» победителем стал комплекс премиальных апартаментов на Роза Хутор LeePrime Residences.

Жюри премии отметило архитектурные решения и дизайн, а также высокие стандарты международного сервиса отельного оператора, охватывающие широкий круг потребностей клиента.

«В комплексе апартаментов LeePrime Residences мы собрали самые передовые достижения для создания комфорта и уюта», — прокомментировала генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина. Она подчеркнула, что в рамках проекта особое внимание было уделено качеству обслуживания.

«Рекорды рынка недвижимости» — ежегодная международная премия, где отмечаются основные достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. За 15 лет существования она стала знаком качества для объектов строительства, подтверждающим их лидерство в определенном сегменте. В 2024 году мероприятие собрало рекордное количество участников — более 300 проектов практически из всех регионов России, а также зарубежья.