Москва, 4 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его внебрачным сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Антон Новодережкин/ТАСС Сын Жириновского Олег Эйдельштейн

От комментариев Эйдельштейн отказался, пишут «Известия».

Первый иск Эйдельштейн подал ещё в начале августа прошлого года, однако тогда суд отказал ему.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прошлого года сын политика за потасовку и нападение на правоохранителей получил 15 суток ареста. По данным правоохранительных органов, Эдельштейна доставили в отдел полиции после дебоша в ресторане, расположенном в центре Москвы. В отделе он оскорблял сотрудников полиции, а потом ударил одного из них.

Позднее он уточнил, что драка в ресторане произошла из-за разногласий с одним из посетителей заведения в оценке действий России в ходе спецоперации на Украине.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни.