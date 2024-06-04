Москва, 4 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу о получении взятки, сообщили 4 июня в суде.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Суд постановил признать Фролова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и освободить от наказания в связи с истечением срока давности», — огласил решение судья.

Второго фигуранта дела — акционера Кредитимпэкс банка Георгия Шкурко — суд признал виновным в даче взятки и приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, также освободив от наказания.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки ранее осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Ранее в мае 2022 года суд признал Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

В январе 2024 года военные следователи предъявили обвинение двум полковникам Федеральной службы безопасности России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве.