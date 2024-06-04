Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российский режиссёр театра и кино Алексей Франдетти объявил журналистам, что покидает пост главного режиссёра московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».

Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Франдетти

Франдетти рассказал, что доработает текущий сезон и уйдёт на год раньше официального окончания контракта.

«Этот спектакль является моим прощанием с театром «Ленком Марка Захарова» и с должностью главного режиссера», — сообщил Алексей Франдетти после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин».

Пьеса «Кабаре. Пушкин» была создана к 225-летию поэта и драматурга А. С. Пушкина. В инсценировку пьесы вошли такие произведения, как «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», а также несколько лирических стихотворений Пушкина. Это последний спектакль, созданный Франдетти в «Ленкоме».

В июле 2022 года по предложению творческого коллектива на пост главного режиссёра театра «Ленком Марка Захарова» был назначен Алексей Франдетти. Первой его работой была постановка «Пробуждение весны» в 2013 году. Также он стал трехкратным лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Ранее ИА Регнум сообщило, что на фестивале «Таврида. АРТ» Алексей Франдетти режиссировал театрализованное арт-шествие «МыВместе», которое объединило представителей разных народностей и поколений, различных сфер, интересов и возрастов. Более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах прошли по знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировали главные культурные ценности России.