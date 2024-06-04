Москва, 4 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Новым главным тренером московского ЦСКА станет бывший наставник столичного «Локомотива» Марко Николич, сообщила пресс-служба армейского клуба 4 июня.

Сергей Савостьянов/ТАСС Марко Николич

С Николичем достигнуто предварительное соглашение, контракт будет подписан в ближайшее время, сказано в сообщении пресс-службы.

«ПФК ЦСКА и Марко Николич достигли принципиальной договорённости о сотрудничестве. Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время», — отметила пресс-служба ЦСКА.

В московском клубе также напомнили, что Николич в качестве главного тренера ранее завоёвывал бронзовые медали чемпионата России в составе «Локомотива» (в 2021 году), выигрывал чемпионат Сербии с «Партизаном» и чемпионат Венгрии — с «Ференцварошем». Во всех трёх этих странах команды Николича завоёвывали и национальные кубки.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня ЦСКА сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Он возглавлял московский клуб в течение двух сезонов, в первом из которых ЦСКА занял второе место в чемпионате, во втором — шестое.

ЦСКА — шестикратный чемпион России по футболу. В последний раз московская команда выигрывала этот трофей в 2016 году, когда её возглавлял Леонид Слуцкий.

Ранее также сообщалось о назначении бывшего наставника национальной команды России по футболу Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана. В свою очередь нынешний наставник сборной России Валерий Карпин 3 июня оценил вероятность продления своего контракта как «50 на 50».