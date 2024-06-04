Петропавловск-Камчатский, 4 июня, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Главе министерства здравоохранения Камчатского края Александру Гашкову, пострадавшему в дорожной аварии, сделали операцию. Об этом сообщают «Известия».

Telegram-канал Александра Гашкова Александр Гашков

Как утверждает источник издания, операцию провели накануне, сейчас министр находится в состоянии средней степени тяжести. У него выявлены вывих тазобедренного сустава, перелом нескольких рёбер и ушиб грудной клетки. Однако эвакуация на лечение в Москву ему не требуется.

Также в результате аварии пострадал сын Александра Гашкова, который тоже находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ИА Регнум сообщило, что 1 июня в результате лобового столкновения двух автомобилей на участке дороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк пострадали три человека, в том числе и министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков. Помимо него в машине находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения минздрава Камчатского края Денис Федотов.