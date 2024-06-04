Тверь, 4 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил РФ с 2024 года прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолётов Ан-22 «Антей». Об этом сообщил командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) российский военачальник Владимир Бенедиктов в прямом эфире телеканала «Соловьев Live».

Александр Рюмин/ТАСС

«Мы находимся в Твери. По сути, это такая столица ВТА неофициальная. Здесь базируется 12-я дивизия, она называется самой тяжёлой дивизией в мире. Потому что на вооружении сейчас состоят Ан-124. Самый большой в мире серийно производимый самолет — больше Ан-124 «Руслан» нет. И до этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — отметил Бенедиктов во время разговора с ведущим.

Также командующий военно-транспортной авиацией уточнил, что часть таких самолётов осталась на Украине, а в парке ВТА было 60 бортов.

Ан-22 «Антей» — первый в мире широкофюзеляжный самолёт, предназначенный для перевозки на большие расстояния тяжёлого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск.

Ранее ИА Регнум сообщило, что российские войска будут сбивать истребители F-16, которые пообещали передать Украине некоторые страны Запада, так как эти модели являются носителями ядерного оружия.