Рига, 4 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Закрытие Североатлантическим альянсом Балтийского моря для российских судов будет равносильно объявлению войны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Financial Times.

Михаил Голенков/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал инциденты с подводными кабелями в Балтийском море, которые, по его словам, якобы «являлись диверсией России». Ответной мерой могло бы стать увеличение морских патрулей альянса, добавил он.

При этом Ринкевичс назвал крайней мерой закрытие Балтики для российских кораблей.

«Это было бы равносильно объявлению войны», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что НАТО попытается через Балтийское море оказать давление на Калининград — «географический клин» между странами Прибалтики и остальными членами военного блока. Он отметил, что Балтийский флот России базируется в основном в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы, там же может находиться тактическое ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы в отношении Калининградской области, заявил, что риторика, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, всегда вызывает обеспокоенность. Калининград — это часть России, и так будет всегда, подчеркнул он.

7 марта 2024 года Швеция стала 32-м членом НАТО. Страна подала соответствующую заявку в альянс вместе с Финляндией в мае 2022 года. Хельсинки приняли в военный блок в апреле 2023 года.

Британская газета Financial Times 7 марта, ссылаясь на источники, написала, что Швеция, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и прибалтийские страны, если вспыхнет конфликт с Россией.