Мехико, 4 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра муниципалитета Котиха Йоланду Санчес Фигероу. Об этом сообщает мексиканская национальная газета El Financiero со ссылкой на местные власти.

Соцсети Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа

Прокуратура штата уже начала соответствующие расследования для определения виновных. По предварительной информации, Санчес Фигероа получила как минимум 20 выстрелов, которые привели к мгновенной смерти.

«Правительство штата Мичоакан осудило убийство муниципального мэра Котии Иоланды Санчес Фигероа. Была развернута операция безопасности, скоординированная с федеральными агентствами, для поиска виновных в инциденте», — заявило региональное министерство внутренних дел на своей странице в социальной сети.

Незадолго до произошедшего мэр получала многочисленные угрозы в свой адрес от одной из преступных группировок Мексики — Картеля Нового поколения Халиско. Также сообщается, что убийство произошло через 24 часа после выборов президента страны, которые прошли 2 июня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат от правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум одержала победу на выборах президента страны. Президент России Владимир Путин поздравил её с победой на выборах президента Мексики. Он также пожелал Шейнбаум успехов в государственной деятельности.