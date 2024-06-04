Москва, 4 июня, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Москве заработал первый в стране хаб молодёжного предпринимательства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице. С ее помощью можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки, находить единомышленников и партнеров», — отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что в рамках созданного хаба собраны ведущие инициативы многих организаций, в том числе «Агентства инноваций Москвы», «Развития человеческого капитала», «Малого бизнеса Москвы» и других.

Начинающие предприниматели могут рассчитывать на поддержку города и программы «Академия» инноваторов», «Лидеры цифровой трансформации», «Новатор Москвы», «Технолидеры Москвы», «Школа бизнеса МБМ», «Бизнес. Старт» и другие. Все инвестиции, субсидии и программы можно подробнее изучить на платформе i. moscow.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о работе портала для малого бизнеса Москвы. По словам мэра, за пять лет его существования на портале зарегистрировались более 200 тысяч пользователей. Он отметил, что с помощью платформы бизнесмены могут решить самые разные задачи — от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации.

Количество запросов за время работы портала уже превысило отметку в 15,4 млн. Самыми активными стали предприниматели из сферы торговли, общепита и разработчики программного обеспечения. Самым востребованными сервисами при этом стали «Проверка контрагентов» и «Законодательный бизнес-дайджест».