Москва, 4 июня, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Мадонну Кочину.

Антон Новодережкин/ТАСС Олег Эйдельштейн

Внебрачному сыну Жириновского удалось добиться признания отцовства не с первой попытки. Так, в августе 2023 года Никулинский суд отказал в рассмотрении иска по этому вопросу. Причиной было названо вступившее в законную силу решение Верховного суда Кабардино-Балкарии по этому спору. Однако в феврале 2024 года в суд поступила апелляционная жалоба. В итоге ВС КБР отменил своё решение.

Олег Эйдельштейн родился после романа Владимира Жириновского с Жанной Газдаровой, с которой политик познакомился на Кубе. Он взял фамилию своего деда — Вольфа Эйдельштейна. Впервые политик представил сына общественности в 2017 году.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. В начале февраля того же года лидера ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. Медики периодически вводили его в медикаментозный сон и до последнего боролись за его жизнь, однако спасти Владимира Жириновского не удалось. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище.