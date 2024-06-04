Москва, 4 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 4 июня назвал абсолютной клеветой утверждения о якобы попытках России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже.

Гильем Бейкер/РИА Новости

Таким образом представитель Кремля прокомментировал доклад Microsoft о том, что Москва якобы пытается дискредитировать Олимпийские игры.

«К сожалению, мы всё чаще с такой критикой сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», — подчеркнул Песков.

Ранее американская компания Microsoft опубликовала доклад, в котором фактически обвинила Россию в попытках дискредитации предстоящей летней Олимпиады. В документе под названием «Падение Олимпийских игр» утверждается, что Россия якобы активно работает над тем, чтобы опорочить будущие Олимпийские игры в Париже, используя фейковые видеоролики.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о политизации Международного олимпийского комитета и отмечал, что игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям в спорте. Президент добавил, что Россия будет развивать спорт, заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.