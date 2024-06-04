Москва, 4 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с полярником, Героем СССР, Героем России, депутатом Госдумы нескольких созывов Артуром Чилингаровым.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Церемония проходила в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. На месте прощания были установлены венки от президента России Владимира Путина, третьего президента Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Чилингаров скончался 1 июня в Москве на 85-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Его похоронят на столичном Новодевичьем кладбище.

Чилингаров был первопроходцем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, сумевшим внести неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, отмечали в своём комментарии депутаты Госдумы.

Владимир Путин в телеграмме соболезнования родным и близким Чилингарова назвал его выдающимся учёным, человеком-легендой, который посвятил себя изучению Арктики и Антарктики. Глава государства добавил, что светлая память об учёном навсегда останется в сердцах его близких, друзей и товарищей по экспедициям, которые знали его как мужественного, сильного духом человека и настоящего патриота.