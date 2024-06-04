Москва, 4 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В Кремле видели сообщения о том, что американскому экс-разведчику Скотту Риттеру помешали вылететь из США на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), изъяв у него паспорт, однако для прояснения ситуации необходимо знать детали. Об этом журналистам 4 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Белоусов/РИА Новости Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер

«Видели сообщение в Кремле. Там нужно знать детали. А огульно что-то кричать не хочется. Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определённые ограничения на выезд за границу. Тем более во вражескую страну, а мы для них сейчас являемся вражеской страной, так же как и они для нас», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что в случае если на Риттера не распространяются никакие ограничения на выезд за пределы США, то препятствие посетить ПМЭФ является проявлением «очередной оголтелой кампании», чтобы помешать гражданам США устанавливать контакты с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт «по приказу» Госдепартамента при его посадке в самолёт, вылетающий в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. Военный аналитик собирался принять участие в ПМЭФ, который намечен на 5–8 июня.

При этом вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также собирался участвовать в форуме.

Позже в Госдепартаменте США, затрагивая ситуацию с Риттером, заявили, что ведомство «не может комментировать статус паспорта частного гражданина США».

В свою очередь, Риттер объяснил изъятие паспорта «спланированной засадой американских властей».