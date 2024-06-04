Путин и президент Боливии могут провести переговоры на полях ПМЭФ
Песков: Путин планирует пообщаться с президентом Боливии на полях ПМЭФ
Москва, 4 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует пообщаться с боливийским коллегой Луисом Арсе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил 4 июня на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, действительно, президент Боливии будет в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают», — сказал он.
Представитель Кремля также уточнил, что детали внешнеполитической программы форума расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как предавало ИА Регнум, в мае Путин и Арсе провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Также они договорились активизировать контакты на различных уровнях.
Ранее президент Болиии заявлял, что у него отличные отношения с российским лидером.
1 августа 2023 года министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил, что страна намерена присоединиться к БРИКС. Он отметил, что правительство Боливии уже обсудило решение с другими членами группы.