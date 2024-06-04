Москва, 4 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует пообщаться с боливийским коллегой Луисом Арсе на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил 4 июня на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Да, действительно, президент Боливии будет в Санкт-Петербурге. И, конечно же, это будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают», — сказал он.

Представитель Кремля также уточнил, что детали внешнеполитической программы форума расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как предавало ИА Регнум, в мае Путин и Арсе провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Также они договорились активизировать контакты на различных уровнях.

Ранее президент Болиии заявлял, что у него отличные отношения с российским лидером.

1 августа 2023 года министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил, что страна намерена присоединиться к БРИКС. Он отметил, что правительство Боливии уже обсудило решение с другими членами группы.