Москва, 4 июня, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Для США Россия сегодня является вражеской страной, как и США для России, заявил журналистам 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение Госдепа США не выпустить из страны бывшего разведчика Скотта Риттера, который намеревался прибыть в Петербург для участия в работе международного экономического форума.

На бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд из страны, тем более когда речь идёт о поездке в государство, считающееся вражеским, сказал Песков.

«А мы сейчас для них являемся вражеской страной, так же как и они для нас», — добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт «по приказу» Госдепартамента при его посадке в самолёт, вылетающий в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. Вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также собирался участвовать в Петербургском международном экономическом форуме.

Представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Риттера, заявил, что ведомство «не может комментировать статус паспорта частного гражданина США». Экс-разведчик в свою очередь отметил, что имело место не спонтанное решение американских властей, а продуманная акция, целью которой было не допустить его появления на форуме в России и не дать произнести слова, которые в Вашингтоне не хотят слышать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей США об изъятии паспорта у Риттера, иронически поинтересовалась, какой именно поправке к американской Конституции это решение соответствует.