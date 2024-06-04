Вашингтон, 4 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить эти государства от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения, заявила бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.

Иван Шилов ИА Регнум

Она напомнила, что США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по Североатлантическому альянсу в Европе разместили вооружения в рамках миссии по «расширенному сдерживанию».

«Эта миссия происходит из переговоров по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) в 1960-х, когда СССР был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в особенности Германии, которые разрабатывали и размещали свою программу ядерного оружия», — сказала она журналистам.

По её словам, с точки зрения Вашингтона, ДНЯО — это договор о нераспространении ядерного оружия в странах Европы, потому что он не дал множеству союзников по НАТО обрести и развернуть собственное ядерное оружие.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия в целях навязать свою картину мироустройства и реализовать собственные амбиции. Он добавил, что Москва видит, как Запад под видом укрепления режима ядерного нераспространения оказывает давление на страны, которые проводят независимый курс в международных делах.

Также Рябков заявлял, что Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз.

Дипломат также заявлял о необходимости усилить меры ядерного сдерживания из-за действий Запада. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия он назвал одним из необходимых шагов.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также флота. В ходе учений пройдут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.